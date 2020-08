Quatre mois sur les routes d’Europe avec son chien

« Cooper, c’est la cerise sur le réservoir », dit joliment Julien Jacquot de son Jack Russel avec lequel il voyage à moto. Plus de 10 000 km à deux sur une BMW R 1200 GS partout en Europe et au-delà, « ça crée du lien ».

7 trails de 690 à 1250 cm3 sur les routes et chemins de Grèce

Les trails de moyennes et grosses cylindrées ont déjà conclu de solides accords frontaliers, chacun s’octroyant un coin la carte de la moto mondiale, revendiquant leur propre terrain, évitant ainsi certaines rivalités. À moins, bien sûr, que vous ne versiez de l’essence sur ces frontières bien établies et enflammiez le tout ! C’est exactement ce nous avons obtenu en remplissant les réservoirs des sept nouveautés de l’année et en traversant la Grèce à leur guidon.

Ducati Multistrada 950 S et Kawasaki Versys SE, deux trails routiers pas bornés

Dédié à l’origine aux grands espaces africains, le trail a évolué au point de pouvoir aujourd’hui avaler les bornes… routières et, incidemment, d’avoir cannibalisé les sport-GT. Bardées d’équipements, et chacune avec ses arguments propres, la Ducati Multistrada 950 S et la Kawasaki Versys SE en constituent la preuve évidente.

Premier essai Moto Guzzi V 85 TT Travel

Après la V 85 TT, sortie l’année dernière et véritable succès commercial pour Moto Guzzi, c’est une version encore plus orientée grand tourisme qui s’offre à nous, la V 85 TT Travel. Avec elle, la Guzzi se voit encore pousser des ailes (sans jeu de mots…) et devient une véritable machine à « bouffer » les kilomètres, le charme désuet en plus.

Un super guide d’achat pour faire le bon choix

Les trails sont présents dans la très grande majorité des gammes des constructeurs qui ont compris, depuis longtemps, leur pouvoir d’attraction pour le motard. Nous les avons regroupés en trois “genres”, toutes cylindrées confondues, pour que vous puissiez faire votre choix en toute connaissance de cause.

Equipement pour le pilote et sa moto, pneus, test produits…

Nous vous proposons une sélection de produits destinés soit à compléter une tenue pour la route - en gardant à l’esprit que le modulable et le jean renforcé font très bien l’affaire ! -, soit à faire découvrir le nec plus ultra pour les chemins d’ici et d’ailleurs. Sans oublier les pneus, des bagages souples, etc.

Comment vous lancer dans les chemins avec votre trail

Sortir volontairement de la route pour s’aventurer dans les chemins est un plaisir qui ne s’improvise pas. Pour une première expérience réussie sans vous blesser, abîmer votre trail et revenir avec vos potes de roulage, voici les 10 meilleurs conseils de Tom Barrer, instructeur BMW et responsable pédagogique de l’Enduro Park Lastours.

Sur les traces du Paris-Dakar, 40 ans après

De Paris à Dakar en 15 jours et plus de 5000 km sur une Yamaha Ténéré 600 de 1985 avec un groupe pas triste. Mes amis, mon Dakar, mes emmerdes, ou comment se retrouver embarqué dans une aventure africaine sans y être préparé.