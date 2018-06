De nombreux équipements testés, des fiches pratiques...

Testé par des motards pour des motards ! L’expression a gardé tout son sens pour toute l’équipe des « conso-motards » de Moto Magazine.

Qui n’a pas connu l’indécision face à la richesse de l’offre en équipements ? Qui n’a pas été déçu par un achat ? Pour éviter ces déconvenues, prenez les devants et retrouvez les avis éclairés des essayeurs de Moto Magazine avant de faire vos emplettes.



Ce hors série « spécial équipements » vous guidera dans vos choix. Il concentre le travail de deux ans d’une équipe composée de journalistes et de lecteurs de Moto Magazine, tous pratiquant la moto au quotidien ou lors de périples plus ambitieux, en toutes saisons, et donc par tous les temps.

Et comme il est difficile d’être exhaustif et de tester l’ensemble des produits disponibles sur le marché, vous retrouverez également dans ce spécial équipements de nombreuses fiches pratiques pour choisir son casque, sa veste, ses gants, etc. quelqu’en soit la marque ou le modèle.