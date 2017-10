Pour ceux qui débutent à moto, mais pas seulement !

C’est l’été indien, et les températures clémentes encouragent à faire encore de la moto dans toute la France ! Et à acquérir une nouvelle monture… 4 nouveautés, un match gros trails et un guide d’achat de 50 motos «A2» vous attendent ainsi que des idées de balades et la découverte des voyages de l’écrivain Sylvain Tesson. Mais comme ce numéro couvre un long mois, Moto Mag vous invite aussi à choisir au mieux votre combinaison de pluie. Pessimiste ou réaliste votre magazine préféré ?

