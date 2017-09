Sous le signe de la passion et du voyage

Ce n’est pas parce que l’automne arrive qu’il faut songer à laisser sa moto au garage !

Ce Moto Magazine regorge d’idées pour s’équiper en conséquence, rouler dans le brouillard matinal, ou partir vers le soleil. Une belle partie est même carrément consacrée au voyage à moto qui se développe de plus en plus et a aujourd’hui son festival. Une autre à la moto passion avec 3 matchs dans les catégories café-racers, sport-tourisme et roadsters. C’est parti

