Actu. L’incroyable performance de Johann Zarco en MotoGP ; les manifestations anti «sécurité rentière» du 13 mai à l’initiative de la FFMC ; le droit de réponse exigé par le délégué interministériel à la sécurité routière suite à notre enquête sur la privatisation des voitures-radar suivi de nos compléments d’info ; portrait d’Estelle Leblond et Mélanie Farnier engagées en side-car au Tourist Trophy.

Essais

Nouveautés : Suzuki V-Strom 1000, Honda CB 650 F, Harley-Davidson Street Rod et Yamaha XSR 900 Abarth

Comparatif roadsters : Kawasaki Z 900 - Triumph Street Triple R - Suzuki GSX-S 750 - Yamaha MT-09.

Match néo-rétros : Triumph Street Scrambler contre Yamaha SCR 950

Dossier préparer ses vacances (50 pages)

1 Choisir ses gants aérés et homologués :13 paires à l’essai, sport-tourisme et vintage

2 Voyage au Maroc et solutions pour affronter le désert en pleine chaleur

3 Proposition de balade dans le Cotentin

4 Les étapes motardes (restos et hébergements) de Moto Magazine

5 Les astuces pour bien charger sa machine et bien d’autres pour éviter de se retrouver en galère