L’actualité est encore riche en nouveautés ce mois-ci avec 7 machines – routière, trail, roadster et custom - qui se destinent entre autres aux jeunes possesseurs du permis de conduire. Notre numéro fait aussi la part belle au sport avec une interview de Johann Zarco ; et au Vintage avec un dossier spécial d’une quarantaine de pages comprenant des essais, un comparatif de bobbers et un test de vestes néoclassiques. En mai, votez Moto Magazine !

Voir la description détaillée du produit