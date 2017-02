Roule-toujours ! Ce numéro 334 de Moto Magazine (février 2017) s’adresse aux mordus, à ceux qui ne lâchent rien et surtout pas le guidon ! Aux amateurs de machines faites pour abattre des kilomètres, à ceux qui affrontent les petits matins par -10° C et qui ont besoin de gants chauffants, aux grands givrés capables de monter au Cap nord en plein hiver ; et aussi à ceux qui pensent boycotter l’injuste vignette Crit’air pour rouler en ville !

Voir la description détaillée du produit