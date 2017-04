Pour varier les plaisirs et les paysages, voici les régions couvertes par nos itinéraires :

-* La Loire jusqu'à l'Atlantique,

-* Les Pyrénées-Orientales,

-* L'Aisne,

-* Le Cantal,

-* Les Flandres françaises,

-* La Savoie.



Mais cette édition 2017 s’ouvre également à l’étranger et propose trois reportages grand format, comme autant d'idées de périples lointains.



L'Amérique du Sud en Royal Enfield

Tanguy et Théo se sont élancés au guidon de leurs Royal Enfield pour un trip de 25 000 km en Amérique du Sud. Récit d'un road-trip de huit mois, par des jeunes en moto rétro !



Le circuit du Nürburgring en Kawasaki H2

À Moto Mag', on n'a pas peur du grand écart ! Après le ronron des Royal, la fusée H2 et son diabolique compresseur, essayée par François sur le mythique circuit allemand du Nürburgring après s'y être rendu par la route. Un trip accessible, pour amateur de vitesse sur piste.



Raid extrême : le Cap Nord

Ils voulaient rallier le Cap Nord en plein mois de janvier avec leur side-car… Nos quatre motards ont rencontré une météo dantesque qui a brouillé les cartes. Pas simple, le périple dans le Grand Blanc !



La France des virages

Découvrez en photos et en impressions de roulage les plus beaux virolos de France. Les routes de montagne, d'une extrême variété, constituent l'un des joyaux du patrimoine de notre pays. {Moto Magazine}, qui aime la prise d'angle, s'attache à les mettre en avant !



Les meilleurs équipements pour les baroudeurs

En fin de journal, vous retrouverez la sélection de la rubrique Équipements de {Moto Magazine} : les meilleurs casques, vêtements, bottes et gants pour les motards baroudeurs.



Et en bonus, le guide des «Etapes Motomag», plus de 140 hébergements sur le territoire hexagonal sélectionnés pour leur capacité d'accueil «motard»