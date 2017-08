Moto Magazine c'est chaque mois des essais moto sans concessions, des tests d’équipements, accessoires, consommables (pneus, huile, plaquettes, filtres, etc.) exigeants et effectués en toute indépendance, un cahier pratique incontournable (mécanique-entretien, santé, assurance, juridique, cote de l’occasion…).



- Des dossiers étayés et des enquêtes approfondies sur l’avenir de la moto, la pollution, la sécurité, la répression… pour la défense de la pratique de la moto.

- Des reportages originaux, l’actualité motos en régions, des critiques de livres et films moto.

- Le rire avec nos dessinateurs (Nicolaz, Margerin, Ptiluc, Marc Bertrand…).